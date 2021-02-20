Сочи, Краснодарский край, , 09:19 — REGNUM Пожар в гостинице «Ювента» в Сочи, общая площадь которого составила 600 кв. метров, полностью ликвидирован. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 08:39 (совпадает с мск — ред.) полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом пожар на седьмом этаже гостиницы «Ювента» в Сочи начался утром 20 февраля. Уточняется, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в гостинице «Ювента» в Сочи вспыхнул пожар, общая площадь которого составляет 600 кв. метров.