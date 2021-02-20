Кальяри, Италия, , 09:17 — REGNUM «Торино» одержал победу над «Кальяри» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил защитник «Торино» Бремер, точно пробивший головой после навеса с углового.

На сегодняшний день «Торино» занимает 17-е место в чемпионате Италии, в активе команды 20 очков. «Кальяри» идёт на 18-м месте с 15 очками.

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