Горно-Алтайск, , 09:17 — REGNUM Ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, не повлияли на туристический поток в Республику Алтай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в 2020 году пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска вырос на 45%.

Всего за год республику посетили более 2 млн туристов. Такие цифры были озвучены на первом заседании стратегического совета региона, который посвятили развитию туризма.

Тем не менее, региональные власти намерены наращивать поток туристов. По словам главы республики Олега Хорохордина, в настоящее время у них есть планы по развитию в разных районах туристических кластеров — событийных, этнографических, гастрономических, эко‑ и экстремальных.

«При условии грамотно разработанной и проводимой стратегии вклад сферы туризма в социально-экономическое развитие региона будет постоянно расти, также будет возрастать вклад отрасли в республиканский и местные бюджеты», — отметил он.