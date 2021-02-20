Самара, 20 февраля 2021, 09:20 — REGNUM Мужчина погиб в результате наезда автомобиля на опору освещения в Самарской области. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.
Сообщается, что рано утром 20 февраля в Волжском районе автомобиль «Шкода» двигался по кольцевой развязке рядом с поселком Придорожный. В какой-то момент автотранспортное средство наехало на опору освещения.
Отмечается, что водитель автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы. При помощи гидравлического инструмента спасатели извлекли тело погибшего из салона машины, которая получила значительные повреждения.
Читайте ранее в этом сюжете: В Туве насмерть задавили лежавшую на трассе пожилую женщину