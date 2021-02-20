Самара, , 09:20 — REGNUM Мужчина погиб в результате наезда автомобиля на опору освещения в Самарской области. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Сообщается, что рано утром 20 февраля в Волжском районе автомобиль «Шкода» двигался по кольцевой развязке рядом с поселком Придорожный. В какой-то момент автотранспортное средство наехало на опору освещения.

Отмечается, что водитель автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы. При помощи гидравлического инструмента спасатели извлекли тело погибшего из салона машины, которая получила значительные повреждения.

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