Владивосток, 20 февраля 2021, 09:33 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил моряков с Днём защитника Отечества и поблагодарил их за доблестную службу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Особые слова благодарности также прозвучали в адрес ветеранов.
За высокие показатели в боевой подготовке, образцовое выполнение воинского долга, вклад в обеспечение обороноспособности государства благодарность губернатора объявили капитану 1 ранга Николаю Дементьеву, капитану 2 ранга Сергею Аксенову, майору Александру Чарусову, служащим Сергею Литвиненко и Василию Шиляеву.
Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв накануне Дня защитника Отечества встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками трудового фронта, которые живут в доме ветеранов в Хабаровске.