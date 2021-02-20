Тутаев, Ярославская область, , 09:15 — REGNUM Грунт, загрязненный нефтепродуктами, сменит точку складирования в Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб Общероссийского народного фронта. Землю, которая сейчас находится на промплощадке под Тутаевом, перевезут к станции Тенино под Ярославлем.

Опасный грунт под Тутаевом ОНФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фирму, которая отвечала за опасный грунт, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Теперь место складирования в поселке Фоминское Тутаевского района посетили эксперты Общероссийского народного фронта вместе с сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. Местные жители беспокоятся, что весной вместе с талой водой нефтепродукты могут попасть в реку Ковать, а оттуда в Волгу.

«На сегодня санитарные требования соблюдены. Опасный грунт складировали на бетонной площадке, обваловали и укрыли полиэтиленовой пленкой», — заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Анатолий Упадышев.

Эксперты ОНФ на месте складирования ОНФ

Дмитрий Давыдов, гендиректор компании «Экоуниверсал», которая отвечает за опасный грунт, сообщил общественникам, что в Фоминском загрязненная почва пробудет до конца весны. После чего планируется перевозка грунта на промплощадку у станции Тенино Ярославского района для последующей утилизации на термодеструкционных установках. Эксперты ОНФ намерены осмотреть и площадку под Ярославлем, чтобы проверить условия хранения и уничтожения загрязненного нефтепродуктами грунта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области фирму оштрафовали за свалку грунта с нефтепродуктами