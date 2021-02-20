Тутаев, Ярославская область, 20 февраля 2021, 09:15 — REGNUM Грунт, загрязненный нефтепродуктами, сменит точку складирования в Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб Общероссийского народного фронта. Землю, которая сейчас находится на промплощадке под Тутаевом, перевезут к станции Тенино под Ярославлем.

Опасный грунт под Тутаевом
Опасный грунт под Тутаевом
ОНФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фирму, которая отвечала за опасный грунт, оштрафовали на 200 тысяч рублей. Теперь место складирования в поселке Фоминское Тутаевского района посетили эксперты Общероссийского народного фронта вместе с сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. Местные жители беспокоятся, что весной вместе с талой водой нефтепродукты могут попасть в реку Ковать, а оттуда в Волгу.

«На сегодня санитарные требования соблюдены. Опасный грунт складировали на бетонной площадке, обваловали и укрыли полиэтиленовой пленкой», — заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Анатолий Упадышев.

Эксперты ОНФ на месте складирования
Эксперты ОНФ на месте складирования
ОНФ

Дмитрий Давыдов, гендиректор компании «Экоуниверсал», которая отвечает за опасный грунт, сообщил общественникам, что в Фоминском загрязненная почва пробудет до конца весны. После чего планируется перевозка грунта на промплощадку у станции Тенино Ярославского района для последующей утилизации на термодеструкционных установках. Эксперты ОНФ намерены осмотреть и площадку под Ярославлем, чтобы проверить условия хранения и уничтожения загрязненного нефтепродуктами грунта.

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