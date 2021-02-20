Флоренция, Италия, , 09:14 — REGNUM «Фиорентина» одержала победу над «Специей» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Фиорентины» голы забили нападающие Душан Влахович, Гаэтано Кастровилли и полузащитник Валентин Эйссерик.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин был включён в заявку команды на матч, но на поле не вышел.

На сегодняшний день «Фиорентина» занимает 12-е место в чемпионате Италии, в активе команды 25 очков. «Специя» идёт на 16-м месте с 24 очками.

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