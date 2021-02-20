Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 09:14 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги после пожара в доме по ул. Гагарина, 45 без крыши над головой остались 39 человек из 16 квартир. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба горадминистрации.

Момент тушения пожара на ул. Гагарина Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги

Для временного размещения людей готовы места в гостинице «Семь лиственниц», приготовлен горячий завтрак. Из резервного фонда Главы города будут выплачены средства для приобретения самого необходимого.

«До окончательного решения жилищного вопроса подберём погорельцам временное жильё», — сообщила глава лабытнанги Мария Трескова.

В управлении социальной защиты населения на ул. Школьная, 32 в Лабытнанги открыт пункт приёма вещей для пострадавших при пожаре.