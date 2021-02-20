Екатеринбург, , 09:18 — REGNUM Екатеринбургу нужно вернуть символ Победы, Краснознамённую группу с орденом Ленина, ведь городские власти уже давали обещание о возвращении памятника. Об этом заявил депутат городской думы Алексей Вихарев в эфире местных СМИ.

Парламентарий напомнил, что желание восстановить памятник — это не «блажь какого-то отдельного сообщества». Группа является «памятником эпохе», поэтому исторический объект нужно вернуть, считает Вихарев.

«Насколько я помню, Александр Геннадьевич Высокинский (экс-мэр Екатеринбурга — прим. ИА REGNUM) обещал, что он сделает всё возможное, чтобы вернуть Краснознамённую группу, — напомнил депутат. — Давайте не будем забывать, что есть такое свойство, как преемственность обязательств, у муниципальной власти в том числе».

Вернуть народный памятник лучше на историческое место, считает Вихарев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ветеранские организации Урала, а также историки и архитекторы призвали мэрию не забывать о намерении вернуть Краснознамённую группу с орденом Ленина на историческое место.

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