Чебоксары, , 09:14 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» прошло очередное собрание кредиторов. Участники собрания отказались принять к сведению отчёт конкурсного управляющего, но при этом обязали его провести анализ «на предмет наличия (отсутствие) оснований для привлечения к субсидиарной ответственности» контролирующих лиц должника, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Всего на рассмотрение было вынесено десять основных и два дополнительных вопроса. В первую очередь был рассмотрен отчёт конкурсного управляющего предприятие «о своей деятельности», представлена информация о финансовом состоянии должника и его имуществе. Отмечается, что кредиторы не приняли отчёт к сведению.

Участники заседания поддержали предложение об обращении в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о продлении срока конкурсного производства в отношении предприятия и приняли решение о продолжении торгов по продаже имущества трёх автотранспортных предприятий, которые являлись филиалами «Чувашавтотранса», — Шумерлинского, Новочебоксарского и Алатырского АТП.

По трём вопросам, которые касаются деталей банкротства, принятие решений было отложено. Это связано с тем, что кредиторы приняли решение об обязании конкурсного управляющего сначала провести анализ «на предмет наличия (отсутствие) оснований для привлечения к субсидиарной ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс» признано банкротом в сентябре 2019 года. Предприятие было единственным государственным перевозчиком в Чувашии, обслуживая свыше 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

Напомним, ГУП «Чувашавтотранс» было зарегистрировано в 1996 году, являлось подведомственным предприятием министерства транспорта Чувашской Республики.

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