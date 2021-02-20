Ростов-на-Дону, , 09:13 — REGNUM На месте будущего моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону продолжается устройство трёх опор нового путепровода. Об этом сообщил заместитель сити-менеджера областного центра Константин Солонский, курирующий вопросы транспорта и дорожного хозяйства.

«Работы ведутся в соответствии с графиком. Нам необходимо установить 56 буронабивных свай. Из них 24 уже готовы. Кроме того, продолжается демонтаж строений на выкупленных участках, вынос линий электропередач, перекладка ливневой канализации, переустройство дорожной одежды», — уточнил Константин Солонский.

ИА REGNUM сообщало, что донской губернатор Василий Голубев взял на личный контроль ход реконструкции путепровода на улице Малиновского. Глава региона пообещал проводить ежемесячную инспекцию на объект.

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