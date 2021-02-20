Москва, , 09:12 — REGNUM Большая часть жителей России не планирует продлевать трёхдневные выходные по случаю Дня защитника Отечества за счёт отгулов либо отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого исследовательским центром сервиса по поиску работы SuperJob.ru.

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Так ответили 69% опрошенных. При этом 8% работающих граждан, напротив, решили удлинить себе выходные дни, которые продлятся с 21 по 23 февраля. Причём женщины стремятся увеличить отдых на 23 февраля чуть чаще мужчин: 10 и 8% соответственно.

Каждый десятый (10%) опрошенный пока не определился со своими планами, а 13% трудящихся граждан работают по сменному графику.

Добавим, что участие в опросе, который проводился 18−19 февраля 2021 года, приняли 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет из 360 населённых пунктов России.

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей рабочей недели граждане России трудятся не пять, а шесть дней, суббота также является рабочей. Это связано с переносом празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, который в 2021 году приходится на вторник на 20 февраля. Согласно подготовленному Минтрудом России календарю, выходными днями станут 21, 22 по 23 февраля. При этом следующая рабочая неделя сократится до трёх дней — с 24 по 26 февраля.