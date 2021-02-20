Москва, , 09:14 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai представила на российском рынке рестайлинговую версию кроссовера Hyundai Santa Fe. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейской марки.

Для покупателей доступны четыре варианта комплектации: Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech. Наиболее производительная версия в моторной линейке нового кроссовера выдаёт 249 «лошадей» (336 Нм).

Длина обновлённого Santa Fe равна 4785 мм, а ширина — 1900 мм. Высота автомобиля составляет 1710 мм. Внешне модель выделяется новым экстерьером лицевой и задней частей кузова. Также автопроизводители снабдили кроссовер модернизированной радиаторной решёткой, иной передней световой оптикой и колёсными дисками.

Автомобиль оснащён улучшенной системой безопасности, «парящим» дисплеем приборной панели, а также большим экраном мультимедийного комплекса.

Разбег стоимости новинки находится в диапазоне от 2 479 000 до 3 239 000 рублей.

Ранее компания Hyundai в Финляндии на замерзшем озере провела испытания нового пикапа Santa Cruz. Производство этого автомобиля будет налажено на предприятия в Монтгомери (штат Алабама).

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