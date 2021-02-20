Токио, 20 февраля 2021, 09:13 — REGNUM Решительный протест заявили власти Японии по поводу захода кораблей Китая в территориальные воды в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Об этом 20 февраля сообщает агентство Киодо.
Уточняется, что протест передал руководству посольства КНР в Токио глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Япония считает своими, появились два патрульных корабля морской полиции Китая.