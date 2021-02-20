История вопроса

Новости о взаимодействии Китайской Народной республики и Японии. Политическое и экономическое сотрудничество стран. Обсуждение темы спорных территорий (острова Дяоюйдао/Сенкаку), конкуренция за влияние в регионе, решение проблемы Северной Кореи и Тайваня.

Отношения между двумя странами сложные, фоном выступает негативный опыт нескольких войн и японской оккупации в 1937 – 1945 годах. Также отношения между странами осложняет факт присутствия на территории Японии американских военных баз - ¾ которых размещены на острове Окинава.

