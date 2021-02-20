Уфа, , 09:08 — REGNUM Тело рабочего обнаружено в лифтовой шахте строящегося дома на улице Блюхера в Уфе. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Сообщается, что вечером 19 февраля спасатели получили сведения о том, что тело мужчины завалило строительными лесами и мусором. При этом есть угроза дальнейшего обрушения. В связи с этим нужна помощь сотрудников спасательного ведомства.

Спасатели при помощи спецснаряжения извлекли тело мужчины 1963 года рождения.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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