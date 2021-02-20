Чита, , 09:07 — REGNUM Центр управления регионом (ЦУР) после выпадения снега за две недели фиксировал в соцсетях 30 жалоб на нечищенные дороги. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Так, одно из обращений сотрудники ЦУР зафиксировали от жительницы посёлка Первомайский в социальной сети Одноклассники. Она отметила, что дороги не просто не чистят, но и не могут посыпать песком из-за чего они уже покрылись наледью. Жалобу оперативно передали в администрацию посёлка. Там объяснили, что для расчистки дорог в населённом пункте нет снегоуборочной техники, а подсыпкой занимаются силами предприятия ЖКХ и сторонних организаций, которым два раза в неделю направляют заявки. После жалобы в соцсети техника также вышла на улицу для подсыпки дорог.

Обращения из-за заснеженных дорог за это время поступали из Читы, Карымского района, а также жители жаловались на наледь по федеральной трассе от Читы до Дарасуна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае продолжают устранять последствия мощного снегопада. Только после 11 февраля на полигон в Чите вывезли более 1500 тонн снега. Это примерно 400 полностью загруженных самосвалов.

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