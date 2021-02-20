, 09:08 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) «обманул» Украину и создал негативный фон перед визитом президента страны Владимира Зеленского в ОАЭ. Об этом заявил советник президента Украины Тимофей Милованов 19 февраля в эфире телеканала «Громадське».

Милованов рассказал, что МВФ обнародовал пресс-релиз о безрезультатном завершении работы миссии на Украине, не предоставив его украинским властям перед публикацией.

«Нас где-то обманули, но обманули тактично, поставили в сложную ситуацию, когда мы прилетели в Эмираты с этой негативной новостью по миссии [МВФ]… это чувствовалось в Эмиратах», — рассказал он.

Советник Зеленского уверен, что в МВФ обязаны объяснить причины своего поступка.

«Вопрос остаётся открытым — случайность это или нет… Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать», — добавил Милованов.

Он подчеркнул, что МВФ остаётся стратегическим партнёром Украины, сотрудничество с которым очень важно.

Напомним, ранее глава комитета Рады по вопросам финансов, один из лидеров партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что отсутствие кредитов от МВФ не станет катастрофой для экономики Украины. Без них страна с трудом, но может пройти 2021 год.

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