Белград, , 09:11 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в интервью хорватской RTL 19 февраля рассказал об отношениях Белграда с Хорватией и конкуренции в различных сферах с этой страной.

«Наши отношения никогда не будут легкими. Их всегда было непросто понять. Какое-то негативное отношение части людей с обеих сторон существует как ненависть ко всему, что происходило в прошлом, которое мы интерпретируем по-разному. Я горжусь встречами с Колиндой Грабар-Китарович (бывший президент Хорватии). Например, хорватское сообщество и Хорватский национальный совет получили помещения в самой элитной и лучшей части Белграда, которые когда-то использовались Зораном Джинджичем (бывший премьер-министр Сербии). Посреди Белграда мы выделили им место для своих встреч, мероприятий, для отстаивания интересов хорватского меньшинства в Сербии и так далее. Мы неоднократно всячески помогли с домом Бана Елачича (национальный герой Хорватии), чтобы, наконец, передать его в собственность Хорватского национального совета», — подчеркнул Вучич

Вучич отметил, что между сербами и хорватами всегда существовала здоровая конкуренция.

«Я думаю, что это здоровая конкуренция. В Хорватии более высокая заработная плата, чем у нас? Так и есть. Конечно, больше. У них гораздо более высокая зарплата, чем у нас. Примерно 900 евро, а у нас сейчас всего 535 евро. Но помните, что у нас было 329 всего три или четыре года назад. Является ли Сербия первой в Европе в этом году, теперь вы скажете мне, что мы против всей Европы, потому что мы хвастаемся тем, что Сербия имеет самые высокие темпы роста во всей Европе», — ответил Вучич.