Чемальский район, Алтай, , 09:03 — REGNUM В Республике Алтай правоохранители ищут неизвестных, спиливших обрядовый столб возле села Элекмонар в Чемальском районе. Заявление в полицию подала методист чемальского Центра культуры и спортаЛюбовь Мекешева, передаёт портал «Новости Горного Алтая».

Столб, как отмечается, располагался на живописной возвышенности, на которой проводятся обряды. Благодаря красивым видам, открывающимся отсюда, поляна привлекает отдыхающих.

Отмечается, что главу районе Александра Алисова уже проинформировали о произошедшем.