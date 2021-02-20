Тбилиси, , 09:05 — REGNUM Возле задания парламента Грузии в Тбилиси в течение 19 февраля сотрудники полиции задержали более десяти протестующих. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, участники акции заявляли о «подтасовках» на парламентских выборах, которые прошли в октябре 2020 года, и требовали от депутатов назначить новые выборы.

Сообщается, что активисты, которые проводили с декабря 2020 года перманентную акцию протеста, попытались переставить свои палатки, которые находились возле черного входа парламента, к центральному входу в здание. Эти действия пресекли сотрудники полиции, из-за чего произошла потасовка между протестующими и правоохранителями.

«Мы хотели зафиксировать свою позицию перед парламентом, но нам не разрешили этого сделать. Действия полиции не укладываются ни в какие правовые рамки, и сегодня или завтра эти люди будут привлечены к ответственности», — сказал журналистам член неправительственной организации «Грузия в НАТО» Александр Кобаидзе.

Как сообщили журналистам в пресс-службе МВД Грузии, в ходе инцидента были задержаны десять человек.

Позже правоохранители задержали несколько членов партии «Лело» за то, что они попытались написать на стене парламента «рабы».

Напомним, в Грузии в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. С ноября в стране проходят акции протеста.

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