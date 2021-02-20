Томск, , 09:02 — REGNUM Главное управление МЧС России по Томской области публиковало видео пожара в Театре юного зрителя в переулке Нахановича в Томске.

(Источник видео: Главное управление МЧС России по Томской области, youtube.com)

Сообщение о возгорании в театре поступило в МЧС 20 февраля в 11:01 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, пострадавших нет. Из здания эвакуировались 25 человек. В настоящее время горит кровля театра. Предварительная площадь горения — 1500 кв. м.

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