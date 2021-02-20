Владивосток, , 09:03 — REGNUM Исполняющий обязанности главы управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков найден мертвым в своем рабочем кабинете. Об этом 20 февраля сообщил представитель мэрии города, слова которого приводит РИА Новости.

Источник также рассказал, что в настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

При этом Скорляков работал в мэрии Владивостока с 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Турочакском районе Республики Алтай была задержана местная жительница по обвинению в убийстве пропавшего без вести брата.