Джакарта, 20 февраля 2021, 09:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера, сообщает Detik.
«Эпицентр землетрясения находится в море в 58 км к северо-западу от Халмахеры», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Землетрясение произошло 19 февраля 2021 года в 19:50 по местному времени.
Очаг землетрясения находится на глубине 23 км.
Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.