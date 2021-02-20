Джакарта, , 09:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов индонезийского острова Хальмахера, сообщает Detik.

«Эпицентр землетрясения находится в море в 58 км к северо-западу от Халмахеры», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Землетрясение произошло 19 февраля 2021 года в 19:50 по местному времени.

Очаг землетрясения находится на глубине 23 км.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.