Москва, , 09:00 — REGNUM Цены на нефть 19 февраля продолжали падать, отступая с достигнутых ранее максимумов. Цена сорта Brent понизилась на 1,3% до $61,92 за баррель, а цена техасской нефти WTI упала на 1,8%, до $58,94, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Прошедшая неделя для эталонных марок нефти стала очень волатильной: в первой половине недели цены неудержимо летели ввысь, но в два последних торговых дня недели рухнули с этих высот.

Так, по итогам торговой недели цена Brent упала на 1,35%, а цена WTI — на 1,8%, причём оба эталонных сорта упали в цене ниже знаковых уровней в $64−65 по Brent и в $60 по WTI.

В начале и середине недели цены на нефть дорожали на фоне аномальных холодов в США и Европе и связанного с ними резкого роста спроса на нефть.

Коммерческие запасы нефти, которые за неделю упали более чем на 6 млн баррелей, при том, что рынок ожидал снижения менее чем на 2,5 млн баррелей, только подтвердили предположения о взлетевшем спросе на нефть.

Но к концу недели морозы начали ослабевать, а в западных СМИ вновь возникли сомнения в единстве ОПЕК+ в связи с заявлениями Саудовской Аравии о намерениях увеличить в марте добычу нефти в одностороннем порядке, что и вызвало резкую понижающую коррекцию цен на нефть.

На следующей неделе цена нефти Brent ожидается в коридоре $60−64,50, WTI в диапазоне $58−62 за баррель.

Читайте также: Цены эталонных сортов нефти дружно идут вниз