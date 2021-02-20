Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM Управление здравоохранения Ростова-на-Дону возглавит Ольга Мельникова. Её кандидатуру предложил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Рассмотрев представление главы администрации города, городская дума решила согласовать назначение Ольги Михайловны Мельниковой на должность начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону», — указано в сообщении.

Мельникова приступит к исполнению обязанностей с 24 февраля 2021 года.

ИА REGNUM сообщало, что с 2013 год руководящий пост занимала Надежда Левицкая, уволенная в октябре 2020 года на фоне «кислородного скандала». Ранее появлялись слухи о назначении экс-чиновницы главврачом поликлиники №4, однако эта информация не подтвердилась.

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