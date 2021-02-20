Махачкала, , 08:59 — REGNUM В Дагестане разыскивают подозреваемых в похищении 51-летнего мужчины. Местного жителя посадили в машину 14 февраля в городе Махачкале и, угрожая убийством, требовали 4 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о разбое и похищении человека группой лиц по предварительному сговору. В рамках его расследования задержаны двое бывших полицейских. Правоохранители предпринимают меры к розыску остальных участников преступления, сообщили 20 февраля в пресс-службе СКР.

Из подробностей дела известно, что четверо злоумышленников на проспекте Насрутдинова подошли к пострадавшему. Один из них представился сотрудником полиции. Сообщив мужчине, что его автомобиль якобы находится в розыске, они надели ему наручники и какой то предмет на голову, чтобы он ничего не видел, и посадили силой в свою машину. Автомобиль потерпевшего они также забрали.

В течение какого-то времени бандиты возили его в машине и, избивая, требовали передачи им 4 млн рублей. Жертва под страхом смерти выдал им пин-код от банковской карты, с которой были сняты 300 тыс. рублей. Он также неоднократно звонил своим родным, пытаясь найти деньги, которые от него требовали. В результате неизвестные вывезли пострадавшего за пределы города Махачкалы и бросили, взяв обещание предоставить им впоследствии требуемую сумму.

По горячим следам были задержаны по подозрению в совершении данного преступления двое бывших сотрудников полиции. В настоящее время двоих других соучастников преступления разыскивают.