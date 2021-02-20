Лос-Анджелес, США, , 08:56 — REGNUM Сорокалетняя суперзвезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом. По данным источников Associated Press в суде, это произошло сегодня, 20 февраля, в Лос-Анжелесе.

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Отмечается, что бракоразводный процесс после семи лет совместной жизни проходит мирно. Супруги уже договорились о совместной юридической и физической опеке над своими четырьмя детьми: дочерьми Норт, семи лет, и Чикаго, двух лет, а также сыновьями — пятилетним Сентом и полуторагодовалым Псалмом. Издание отмечает, что переговоры о юридической стороне вопроса пара начала ещё в январе.

Популярный портал TMZ стал первым, кто сообщил новости о разводе пары, слухи о котором ходили в течение нескольких недель, пишет The Guardian. Источники, близкие к паре, сообщили, что раскол «неизбежен». Известно, что интересы Кардашьян в суде будет представлять адвокат по разводам Лаура Вассер.

Напомним, пара начала встречаться в 2012 году, их первый ребёнок родился в 2013 году. Бракосочетание состоялось в мае 2014 года. Для Кардашьян это третий развод.

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