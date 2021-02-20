Пий-Хемский район, Тува, , 08:54 — REGNUM Правоохранители в Пий-Хемском районе разбираются в обстоятельствах наезда, в результате которого погибла 63-летняя местная жительница. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, сообщение о ДТП поступило вечером 18 февраля.

Выехав на место, полицейские установили, что неизвестный на машине наехал на женщину, которая лежала на проезжей части. После происшествия водитель скрылся. Потерпевшая скончалась на месте. По предварительным данным, в момент наезда она была пьяна.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение водителя, скрывшегося с места происшествия. Им оказался 45-летний житель г. Турана», — отметили в министерстве.

В настоящее время подозреваемый задержан. Как отмечается, процессуальное решение по инциденту будет принято по итогам проверки.