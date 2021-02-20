Лондон, , 08:54 — REGNUM Нарастающий общественный скептицизм в отношении вакцины от коронавируса AstraZeneca может сорвать планы по вакцинации населения в Евросоюзе, пишет 19 февраля британская газета The Guardian.

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Вакцина, разработанная Оксфордским университетом, сначала стала предметом ожесточённых споров между производителем и Европейской комиссией. Последняя затягивала сертификацию препарата, вводя другие искусственные ограничения. Затем последовали запрет на экспорт в третьи страны и заявления о логистических проблемах — вакцина должна доставляться с соблюдением холодовой цепи, однако не все страны сумели выполнить необходимые условия.

К этому добавились сообщения о том, что вакцина не подходит для людей старше 65 лет, что она обладает эффективностью не более 60% и к тому же вызывает побочные эффекты. Все подобные сообщения производитель старательно опровергал, однако уже первая неделя вакцинации в странах ЕС показала реальное положение дел.

«Мониторинг агентства ФРГ по контролю за заболеваниями показал, что к четвергу на этой неделе было введено 129,1 тыс. доз препарата из 736,8 тысячи», — пишет The Guardian.

Мэр Берлина Михаэль Мюллер, комментируя ситуацию, пригрозил отправить записавшихся и не явившихся на вакцинацию в конец очереди.

«Я не позволю десяткам тысяч доз лежать на наших полках, пока миллионы людей по всей стране ждут вакцинации», — сказал он.

Похожая ситуация, отмечает издание, наблюдается по всей Германии. Например, работодатели не спешат отправлять своих работников на вакцинацию по причине того, что «никто из них серьёзно не заболел».

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В двух регионах Швеции вакцинацию временно приостановили после того, как четверть работников, которым вводили инъекцию AstraZeneca, заболели на следующий день.

На юго-западе Франции больница попросила заменить вакцину AstraZeneca прививками от Moderna и BioNTech / Pfizer после того, как от 50% до 70% инъецированного персонала испытали побочные эффекты.

В столице Австрии 500 сотрудников подписали письмо протеста после того, как узнали, что получат инъекцию AstraZeneca, а не вакцину BioNTech / Pfizer.

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