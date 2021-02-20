Вашингтон, , 08:55 — REGNUM В течение ближайших дней суммарное количество летальных исходов от COVID-19 и вызываемых им последствий в США превысит 500 тыс. Об этом 20 февраля заявил американский президент Джо Байден, его слова приводит телеканал CNN.

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«Через несколько дней мы пересечем (отметку в) 500 тысяч», — сказал он во время своего выступления на заводе американской компании Pfizer, производящей вакцину от нового заболевания, в штате Мичиган.

Также Байден добавил, что это число почти на 70 тыс. больше, чем количество жителей США, которые погибли во Второй мировой войне.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в настоящее время в США выявили за весь период пандемии 28 004 315 носителей коронавируса.