Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 08:53 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги сгорел двухэтажный деревянный дом по ул. Гагарина, 45. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

Сигнал о возгорании поступил рано утром 20 февраля. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена квартира на первом этаже. Пятеро жильцов дома госпитализированы в больницу. Пожар был локализован лишь через два часа. Огнём уничтожено 600 кв.м.

«Тушение пожара осложнялось низкими температурами, а также тем, что конструкции жилого здания деревянные, что способствуют быстрому распространению огня», — пояснили в пресс-службе МЧС.

В ликвидации огня участвовали 35 пожарных и семь единиц техники. Пострадавших нет.