Вашингтон, 20 февраля 2021, 08:52 — REGNUM Власти Соединённых Штатов не раскрывают суть своих переговоров с Евросоюзом по «Северному потоку — 2», заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы не будет характеризовать частные обсуждения», — сказал он на пресс-конференции.
Вместе с тем он добавил, что США считают «Северный поток — 2» «плохой сделкой» для Европы.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.
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