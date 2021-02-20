Обнинск, Калужская область, , 10:58 — REGNUM Гран-при «Хрустальный глобус» XVI Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» в 2021 году получил российский режиссер Филипп Орлянский за работу «Знаменный распев», посвященную древнерусской традиции богослужебного пения, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM.

В этом году традиционный православный кинофестиваль «Встреча» посвятили памяти монахини Софии (Ищенко) — его основательнице. Впервые мероприятие проходило без ее участия. На суд жюри было представлено 118 фильмов из 13 стран, из них 80 вошли в конкурсную программу. Жюри фестиваля возглавила режиссер, киновед, директор Центрального Дома кино Екатерина Головня. В состав жюри вошли кинематографисты из Азербайджана, Армении, Болгарии и России. Руководитель Калужской области Владислав Шапша вручил специальный приз губернатора режиссеру Юлии Колесник за фильм «Земля Эльзы»: Специальный приз администрации Обнинска получил фильм «Подольские курсанты» режиссера Вадима Шмелева. Дочь матушки Софии Татьяна Коничева и внук монахини Даниил передали специальный приз монахини Софии (Ищенко) болгарскому режиссеру Бориславу Павлову за киноленту «Сад Пресвятой Богородицы».

Сретенский кинофестиваль «Встреча» был организован в 2006 году по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. Целью кинофестиваля является представление православного образа жизни средствами киноискусства как в России, так и в странах, где православие является неотъемлемой частью культуры.

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