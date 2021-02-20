Обнинск, Калужская область, 20 февраля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Гран-при «Хрустальный глобус» XVI Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» в 2021 году получил российский режиссер Филипп Орлянский за работу «Знаменный распев», посвященную древнерусской традиции богослужебного пения, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Церемония закрытия XVI Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча».

В этом году традиционный православный кинофестиваль «Встреча» посвятили памяти монахини Софии (Ищенко) — его основательнице. Впервые мероприятие проходило без ее участия. На суд жюри было представлено 118 фильмов из 13 стран, из них 80 вошли в конкурсную программу. Жюри фестиваля возглавила режиссер, киновед, директор Центрального Дома кино Екатерина Головня. В состав жюри вошли кинематографисты из Азербайджана, Армении, Болгарии и России. Руководитель Калужской области Владислав Шапша вручил специальный приз губернатора режиссеру Юлии Колесник за фильм «Земля Эльзы»: Специальный приз администрации Обнинска получил фильм «Подольские курсанты» режиссера Вадима Шмелева. Дочь матушки Софии Татьяна Коничева и внук монахини Даниил передали специальный приз монахини Софии (Ищенко) болгарскому режиссеру Бориславу Павлову за киноленту «Сад Пресвятой Богородицы».

Сретенский кинофестиваль «Встреча» был организован в 2006 году по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. Целью кинофестиваля является представление православного образа жизни средствами киноискусства как в России, так и в странах, где православие является неотъемлемой частью культуры.