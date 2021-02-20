Москва, , 09:15 — REGNUM Рейтинг мужских имен водителей, которые чаще других попадали в аварии в 2020 году, составили специалисты страховой компании «Согласие».

Самыми «аварийными» именами среди мужчин-водителей стали Егоры (16,3%), а также Андреи, Евгении и Алексеи — их результаты находятся в пределах 11,7 — 11,2% от всех случаев ДТП, зафиксированных страховщиками. Каждый десятый мужчина-водитель, попавший в аварию, носит имя Владимир. Ненамного отстают Артемы (10,9%), Александры и Дмитрии (по 10,7%), Михаилы (10,4%), Сергеи (10,3%), а также Николаи (10,1%).

Также были названы имена тех водителей, кто попал в ДТП, принесшее меньше всего убытков по автокаско. Так, частота убытков 10,3% означает, что на 100 застрахованных водителей по имени Сергей приходится 10,3 убытков. Таким образом, наименее убыточными ДТП были у водителей по имени Анатолий (9,5%).

Ранее стало известно, что в России выросли долги по автокредитам. По последним данным, объем просроченной задолженности более чем на 90 дней составляет 56 млрд рублей.

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