Париж, , 09:02 — REGNUM Власти Франции окажут помощь жителям Гвинеи, где началась вспышка лихорадки Эбола. Об этом сообщается в декларации, опубликованной на официальном сайте внешнеполитического ведомства Франции 19 февраля.

Как говорится в декларации, Франция «окажет помощь народу Гвинеи в борьбе против новой вспышки вируса Эбола» при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В частности, Париж направит в Гвинею около 500 комплектов средств индивидуальной защиты для медицинских работников, оборудование, необходимое для проведения тестов и анализов для выявления вируса, а также мобилизует действия неправительственных организаций Красный Крест и «Врачи без границ».

Отмечается, что власти Франции также передадут неправительственной организации Alima дозы вакцины от Эболы и морозильные камеры для ее хранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вспышка лихорадки Эбола, зафиксированная в Демократической Республике Конго (ДР Конго) и Гвинее, несет риск для всей Западной Африки.

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