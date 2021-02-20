Москва, , 08:50 — REGNUM В Москве 20 февраля немного потеплеет, сообщили в центре «Фобос».

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

«Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием теплого атмосферного фронта, из-за чего небо будет хмуриться, осыпаясь незначительным очаговым снегом, а морозы немного отступят», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха опустится до десяти градусов ниже нуля, в Московской области — до 12 градусов ниже нуля. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в центр европейской части России потепление придет 26 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Вильфанд рассказал, когда в центральную Россию придет потепление