Москва, , 08:48 — REGNUM Система быстрых платежей (СБП) сейчас только начинает завоевывать популярность, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор финтех платформы «Фаст Ривер» (fastriver.ru) Тимофей Перов.

«В том же Сбербанке при 65 миллионах пользователей мобильного приложения только около 5 млн. подключились к СБП. В масштабах новой системы это хорошие цифры, а от всего клиентского пула зеленых только около 8%, так что расти есть куда.

К началу 2021 года число уникальных пользователей СБП достигло 16 млн человек по данным ЦБ, всего они совершили 139 млн переводов на сумму около 1 трлн рублей.

Логично, что для роста популярности сервиса необходимо не только повышать популярность переводов между банками, но и внедрять другие доступные инструменты с СБП в основе: платежи по QR коду, переводы c2b, b2c и запрос денег у физического лица — все это реализовано далеко не во всех банках-участниках, только в некоторых банках из топ-10.

А это уже следующий этап развития СБП, который на самом деле нужен не только Национальная система платёжных карт (НСПК) и ЦБ, но также самим банкам, бизнесу, рядовым пользователям.

Так оплаты по QR, в основе которых лежит технология СБП уже применяется во многих торговых сетях и некоторых банках, транзакции там стоят дешевле стандартного эквайринга других платежных систем.

Таким образом магазины могут давать больший кешбэк покупателям, при этом экономя на эквайринге. Тоже самое касается и переводов для юридических лиц, комиссия для банка за проведение таких платежей меньше, соответственно, клиенты будут платить тоже меньшую комиссию, нежели сегодня.

При этом уже понятно, что те, кто будут медлить с внедрением новых сервисов могут выиграть только в краткосрочной перспективе, продолжая зарабатывать комиссии на классических перевода с карты на карту. Но рано или поздно пользователи будут переходить туда, где выгоднее и проще.

Коронавирус и локдаун тут окончательно расставили все точки по местам: побеждает тот, кто предложит сидящему на «удаленке» клиенту понятные и удобные цифровые сервисы.

Также активному распространению СБП поможет и отмена эквайрингового рабства и широкое внедрение С2В-платежей, на которые существуют большой запрос у бизнеса.

Представители малого и среднего бизнеса МСП также будут переходит в те банки, где безналичные платежи для них стоят дешевле», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ призвал банки быстрее переходить на Систему быстрых платежей (СБП).

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