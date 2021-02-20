Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торгов превысила $56 тысяч и этим обновила исторический максимум. Это следует 20 февраля из данных торговой площадки CoinDesk.

По состоянию на 01:14 мск за биткоин давали $56,115.163, что стало новым максимальным значением для данной криптовалюты.

При этом на 08:30 мск за биткоин дают $55,641.20.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля стало известно, что капитализация самой популярной криптовалюты в мире — биткоина — приблизилась к $1 трлн.