Белград, , 08:50 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в интервью хорватской RTL 19 февраля рассказал о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и китайскими властями по поводу закупок вакцины от COVID-19.

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Он также заявил, какую вакцину он выберет, а также рассказал о возможности производства вакцины «Спутник V» в Сербии.

«Мы начали закупать вакцину уже в августе и сентябре. Люди думают, что это то, что падает с неба. Но это не так. Как и в футболе, вы не можете быть победителем, потому что, что-то упало с неба или потому, что мяч круглый. Не благодаря его округлости, а за счёт того, кто работает и тренируется, кто более усердный можно завоевать победу. Мы приложили много усилий, я провел множество бесед с китайским президентом по телефону, и впервые в истории Сербии я обменялся с ним восемью письмами. Я проводил переговоры с Путиным. Я направил ему запрос, президент Путин срочно отреагировал, поэтому мы получили 50 000, и еще 50 000 доз вакцины. Я разговаривал с англичанами, и завтра в аэропорту мы ждём первые 150 000 доз вакцины AstraZenece. Мы пошли на то, чтобы подписать двустороннее соглашение с Pfizer. И нам удалось, вне европейских программ, подписать это соглашение с американцами», — отметил Вучич.

Вучич также сообщил, что будет прививаться от COVID-19 китайской вакциной.

«Я думаю, что все вакцины хороши, и я уже сказал, что выберу китайскую. Потому что она была разработана традиционными методами. Оно, вероятно, сначала дает более слабые антитела по сравнению с Pfizer, но со временем они растут и не входят в состав иммунонуклеина», — подчеркнул Вучич.