Кызыл, , 08:44 — REGNUM В Туве наркополицейские пресекли деятельность двух наркопритонов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, один из притонов организовал в Кызыле 50-летний наркозависимый горожанин.

Как отмечается, в своём доме он принимал знакомых для изготовления и потребления наркотических средств своим знакомым. В ходе обыске в помещении найдены вещества и предметы, используемые для изготовления и употребления запрещённых веществ.

Чуть ранее в селе Дурген в Тандинском районе правоохранители выявили наркопритон, организованный в частной бане. В организации притона подозревают 47-летнего ранее судимого владельца бани.

«Установлено, что в течение января текущего года он неоднократно предоставлял своим знакомым, также ранее судимым лицам, баню для систематического потребления наркотических средств», — отметили в министерстве.

По этим фактам возбуждены уголовные дела за организацию и содержание притонов.