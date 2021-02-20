Джакарта, , 08:44 — REGNUM Министр государственных предприятий Индонезии Эрик Тохир призвал Сингапур к дальнейшему укреплению экономического сотрудничества, сообщает Antara.

«Президент Джоко Видодо сформировал фонд национального благосостояния Индонезии под названием INA и назначил специалистов. Многие проекты очень перспективны, потому что принесут хорошую прибыль», — отметил Эрик Тохир.

В следующие три года у госпредприятий Индонезии есть 88 крупных проектов. По этой причине Эрик Тохир предлагает Сингапуру работать вместе, чтобы возродить экономику после пандемии.

Эрик Тохир провел 13 встреч, в частности, с министром иностранных дел, министром торговли и промышленности, председателем Совета экономического развития, а также с сингапурскими бизнесменами.

Индонезия заинтересована в сотрудничестве в таких областях, как энергетика, туризм и финансовый сектор.

В МИД Сингапура заявили, что стороны продолжают создавать возможности для предприятий обеих стран, чтобы вместе совершать новые прорывы и развивать сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия снова проведет Тихоокеанскую торгово-инвестиционную выставку в Новой Зеландии.

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