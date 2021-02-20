Уфа, , 08:47 — REGNUM Обстоятельства несчастного случая, в результате которого погиб кровельщик, устанавливают в Уфе. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что 17 февраля 29-летний кровельщик ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы» очищал снег с крыши дома. В какой-то момент мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Сотрудники надзорного ведомства устанавливают причины произошедшего.

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