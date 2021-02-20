Томск, , 08:43 — REGNUM В Томске 20 февраля произошёл пожар в Театре юного зрителя в переулке Нахановича. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:01 по местному времени. Из здания эвакуировались 25 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время горит кровля, с чердака здания идёт дым. Предварительная площадь горения составляет 1500 кв. м.

От МЧС России на месте работают 19 единиц техники, около 70 человек.

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