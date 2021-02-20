Москва, , 08:43 — REGNUM В России появится первый федеральный рейтинг безопасности городов, составленный по единым стандартам и методологии, которые разрабатываются в рамках создания системы «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Сформированы единые понятия и методология создания безопасных городов, которая, в частности, будет использована для создания первого в России спецрейтинга, отражающего ситуацию в регионе по различным рискам (землетрясения, аварии на тепло‑ и энергосетях и др.)», — сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Также сообщается, что разработан новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка.

Результаты первого этапа научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы были приняты комиссией МЧС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг регионов России по качеству жизни в 2020 году возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область. При составлении данного рейтинга были проанализированы в том числе такие показатели, как уровень доходов населения, жилищные условия, уровень безработицы, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования.

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