Якутск, , 09:01 — REGNUM Глава Строительного округа Якутска, коммунист Савва Михайлов вполне может составить конкуренцию на выборах городского главы, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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Он один из немногих кандидатов, кто уже сдал документы в избирательную комиссию Якутска.

По мнению эксперта, Михайлов «молодой, подающий надежды коммунист».

«Он родом с Вилюйска, работал в госструктурах, был замминистром, у него неплохая, крепкая политическая биография, прикопаться не к чему. Активно показывает себя хозяйственником, есть большой опыт.

Думаю, однопартийцы всё это оценили и выдвинули его столь молодую кандидатуру на такой серьёзный пост. У Саввы Михайлова неплохие шансы на успех, если его предвыборная кампания продолжится также активно, как началась. Тогда он возьмёт хороший процент на выборах», — спрогнозировал Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на выборы мэра Якутска Евгений Григорьев от «Единой России» не воспринимается как самостоятельная фигура, а лишь как ставленник руководства Якутии и бывшего мэра столицы республики.