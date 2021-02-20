Саратов, , 09:17 — REGNUM В Саратовской области с 25 февраля отменяются ограничения в работе заведений общественного питания. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Ранее заведениям общественного питания запрещалось работать с 23:00 до 6:00 часов.

С 10 февраля в регионе сняли ограничения на работу нескольких социальных учреждений. Оказание услуг в стационарной форме возобновилось в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, а также в отделении «Мать и дитя» социально-оздоровительного центра «Лазурный», в центре адаптации и реабилитации инвалидов.

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ИА REGNUM напоминает, правительство Саратовской области в связи со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией намерено продолжать снимать введенные ранее ограничения. По словам губернатора Валерия Радаева, в планах — продление времени работы предприятий общепита и дальнейшее повышение наполняемости зрительных залов.

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