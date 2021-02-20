Сухум, , 08:45 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 19 февраля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 221 человека, диагноз COVID-19 подтверждён у 21 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 114 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 18 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 12 671 носителя SARS-CoV-2. Из них 11 947 победили инфекцию. За это время в стране скончались 195 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 18 февраля в стране выявили 32 новых носителя SARS-CoV-2 в результате 229 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии, несмотря на кратное снижение количества выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки за последний месяц, продлили действие карантинных мер до 10 марта. В республике запрещены массовые мероприятия, закрыты учебные заведения, действуют ограничения в работе рынков и магазинов.

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