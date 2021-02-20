Билефельд, Германия, , 08:40 — REGNUM «Вольфсбург» одержал победу над «Арминией» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Вольфсбурга» дубль оформил полузащитник Ренато Штеффен (29, 47). Ещё один гол забил хавбек Максимилиан Арнольд (54).

На сегодняшний день «Вольфсбург» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, на счету команды 42 очка. «Арминия» идёт на 16-м месте с 18 очками.

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