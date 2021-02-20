Киев, , 08:44 — REGNUM Завершение войны в Донбассе якобы зависит исключительно от воли президента России Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 19 февраля в эфире телеканала «Украина».

"Пока этот человек не примет решение закончить войну на территории Украины, которая ведётся уже семь лет, никакие договоренности ни с кем работать не будут, точка», — сказал он.

Данилов добавил, что о способности Путина остановить войну в Донбассе «знает весь мир».

Напомним, войну в Донбассе начали власти Украины в 2014 году после того, как жители региона начали возмущаться государственным переворотом в Киеве. План по урегулированию конфликта изложен в Минских соглашениях, которые Украина не выполняет с 2015 года. Россия не является стороной конфликта, а лишь выступает в качестве одного из гарантов выполнения Минских соглашений Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) пересмотреть пять сценариев развития событий в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский поручил пересмотреть сценарии развития событий в Донбассе